Cuba ratifica disposición al diálogo con EEUU sin ceder ante las presiones externas

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, desde sus redes sociales reafirmó este lunes 9 de febrero la postura de su país a favor de un entendimiento diplomático con Estados Unidos (EEUU). Subrayó que, aunque la isla mantiene una disposición clara y pública hacia el diálogo, no cederá ante las presiones externas.

Así, el alto funcionario diplomático denunció una escalada reciente en la hostilidad de la Casa Blanca y calificó la acción de Washington como “despiadada«. Recalcó que las medidas coercitivas se han intensificado en las últimas semanas con un enfoque específico en la interrupción total de los suministros de combustible hacia la isla.

No se doblega la voluntad del pueblo

Bruno Rodríguez reconoció que el panorama actual es complejo y exigirá sacrificios considerables, pero al mismo tempo calificó como inalcanzable el objetivo de doblegar la voluntad del pueblo.

En ese sentido, aseguró que los actores políticos más experimentados en Washington y Miami son conscientes de la imposibilidad de lograr tal fin.

«Algunos persisten en la cruel agresión con el ánimo de causar el mayor daño posible al pueblo», señaló el canciller, quien enfatizó que Cuba cuenta con respaldo internacional.

Al respecto, el representante de la diplomacia cubana recalcó: «No estamos solos. No estamos con los brazos cruzados», destacando la red de solidaridad que acompaña a la isla frente al recrudecimiento de las sanciones estadounidenses.

