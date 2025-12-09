Cuba rechaza campaña de desinformación contra su alianza con Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó las recientes publicaciones que buscan difundir falsedades sobre un supuesto diálogo entre funcionarios cubanos y representantes de Estados Unidos sobre asuntos internos de Venezuela.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación antillana calificó estas versiones como parte de una estrategia destinada a debilitar la cooperación entre La Habana y Caracas mediante la difusión de noticias manipuladas.

La declaración advierte que algunos sectores de Estados Unidos promueven acusaciones infundadas para intentar fragmentar la unidad del Pueblo y el Gobierno venezolano ante las presiones externas, al tiempo que tratan de involucrar a Cuba en narrativas destinadas a justificar acciones de injerencia.

El texto destaca además que tales acusaciones forman parte de los esfuerzos de Washington por socavar la credibilidad internacional de Cuba, incluso en áreas en las que ha demostrado su eficacia, como la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la paz regional.

El Gobierno cubano reiteró su apoyo a Venezuela y reafirmó su compromiso con los principios de soberanía y autodeterminación ante cualquier intento de desestabilización.

REDACCIÓN MAZO