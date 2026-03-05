Cuba rechaza expulsión «arbitraria e injustificada» de su personal diplomático en Ecuador

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó este miércoles «en los términos más enérgicos» la decisión del Gobierno de Ecuador de declarar persona non grata a su embajador en Quito, Basilio Antonio Gutiérrez García, y ordenar la expulsión de todo el personal diplomático, consular y administrativo de la isla.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería cubana denunció la medida como «arbitraria e injustificada», señalando que la orden de abandono del territorio nacional en un plazo de 48 horas carece de fundamentos reales y atenta contra los principios de convivencia entre Estados.

Para el Gobierno cubano, esta acción no es casual y se enmarca en un contexto de reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos contra la isla. El Minrex señaló directamente las «fuertes presiones» de la administración estadounidense sobre terceros Estados para sumarse a su política de hostilidad, vinculando la medida a la proximidad de una cumbre convocada en Miami para el 7 de marzo.

«Se trata de un acto sin precedentes que demuestra el desprecio del actual gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional», reza el texto oficial.

Cuba reafirmó categóricamente que su personal acreditado en Quito ha cumplido con rigor lo establecido en la Convención de Viena de 1961, respetando las leyes y reglamentos locales sin inmiscuirse en los asuntos internos del Estado ecuatoriano.

Analistas advierten que este movimiento busca desmantelar los esquemas de integración regional soberana y la cooperación Sur-Sur, sustituyéndolos por alianzas de seguridad subordinadas a intereses transnacionales y a la agenda de Washington.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador invocó el artículo 9 de la Convención de Viena para ejecutar la medida, sin embargo, no ha detallado públicamente los motivos que impulsaron esta drástica acción. La notificación, que circula en canales digitales, omite las razones específicas del extrañamiento del cuerpo diplomático liderado por el embajador Gutiérrez.

La orden de expulsión alcanza de forma tajante a la totalidad del personal acreditado en Quito, un hecho que analistas califican como un quiebre sin precedentes en la diplomacia regional. Entre los funcionarios notificados para abandonar el país en 48 horas se encuentran Samuel Bibilonia Ballate (Ministro Consejero), Vladimir González Fernández (Cónsul), Ivette Franco Senen (Primera Secretaria) y Sonia García (Agregada de Prensa), junto al resto de secretarios, agregados civiles y demás integrantes del cuerpo diplomático y administrativo de la misión caribeña.

Cuba y Ecuador han mantenido históricamente lazos de solidaridad internacionalista en áreas estratégicas como la salud y la educación. El retiro forzoso del personal no solo tensiona las relaciones políticas, sino que pone fin a programas de cooperación que fueron fundamentales para el desarrollo social de los sectores más vulnerables en el territorio ecuatoriano, dejando además en la incertidumbre los trámites consulares de ciudadanos de ambas naciones.

Hasta el momento, Quito no ha confirmado si esta acción derivará en una ruptura total de las relaciones bilaterales, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el deterioro de los mecanismos de diálogo en el continente.

F/Telesur