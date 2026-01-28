Cuba se reafirma en su antiimperialismo «inclaudicable» ante nuevas amenazas de Trump

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, salió al paso de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltando la «firme posición antimperialista», de los cubanos.

«En coincidente respuesta a los vaticinios de ‘caída’ emitidos por el presidente Trump desde Iowa, miles de cubanos, encabezados por jóvenes, marchan esta noche con antorchas por las calles habaneras honrando a José Martí y, con él, su firme posición antiimperialista e inclaudicable», escribió Rodríguez en su cuenta de X.

En particular, el titular de Relaciones Exteriores se refirió a unas declaraciones del mandatario estadounidense en las que aseguraba que «Cuba es realmente una nación que está muy cerca de fracasar», porque ya no recibe financiamiento ni petróleo desde Venezuela, donde el pasado 3 de enero Washington llevó a cabo masivos bombardeos que culminaron con el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, junto a su esposa, la diputada Cilia Flores.

T/RT