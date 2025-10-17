Cubanos se movilizan en respaldo a Venezuela ante agresiones de EEUU

En medio de la amenaza de una agresión militar de EE.UU. contra Venezuela, el pueblo cubano se movilizó este viernes en acto de solidaridad con el país, y repudió el injerencismo de la Casa Blanca, que plantea un grave peligro para la paz en América Latina y el Caribe.
El presidente Díaz-Canel entregó a Infante el cuadro y un ejemplar de los libros de firmas, encabezado con la rúbrica del General de Ejército Raúl Castro Ruz.
Al intervenir, Infante manifestó que Venezuela y Cuba son dos naciones de paz, cuyos pueblos son víctimas del supremacismo y el belicismo de la Casa Blanca. Acusó al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, de llevar a cabo contra ambos pueblos una agenda hostil que es heredera de la Doctrina Monroe.
En nombre del presidente Nicolás Maduro, rechazó los intentos de vincular a Venezuela con un narcoestado y de criminalizar a su pueblo y a sus migrantes. Asimismo, denunció que EE.UU. asesina a personas en alta mar bajo el supuesto de luchar contra el narcotráfico.
El miembro del Buró Político del PCC y secretario de Organización de su Comité Central, Roberto Morales Ojeda, pronunció las palabras centrales. Expresó que «la misma potencia cuya emergencia avizoró José Martí hoy intenta amedrentar a Venezuela con un despliegue de buques de guerra, aviones y misiles, pero subestima que los hijos de Chávez están dispuestos a defender su independencia como lo hicieron sus próceres».
Aseveró que quien se mete con Venezuela, se mete con Cuba. «Somos una sola trinchera y un solo corazón en dos pueblos. Nos une la convicción de que nada ni nadie detendrá la Revolución Bolivariana».
Previamente, Díaz-Canel ratificó la solidaridad militante de Cuba con Venezuela a través de X: «En momentos en que el imperio y su desatinado cabecilla aprueban operaciones encubiertas de la CIA contra Venezuela, expresamos nuestra solidaridad con ese pueblo hermano y, especialmente, con su Presidente Nicolás Maduro».