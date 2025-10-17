Cubanos se movilizan en respaldo a Venezuela ante agresiones de EEUU

En medio de la amenaza de una agresión militar de EE.UU. contra Venezuela, el pueblo cubano se movilizó este viernes en acto de solidaridad con el país, y repudió el injerencismo de la Casa Blanca, que plantea un grave peligro para la paz en América Latina y el Caribe.

Estudiantes, jóvenes, trabajadores e integrantes de las instituciones armadas en representación del pueblo cubano se congregaron ante la estatua ecuestre de Simón Bolívar ubicada en la Avenida de los Presidentes. Desde allí recordaron al imperialismo que «Venezuela se respeta y que sus bravos hijos, que representan a la América toda, levantarán la espada si el Gigante de las Siete Leguas, ávido de apoderarse del petróleo y otros recursos, osa agredirlos».

El acto solidario estuvo encabezado por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como el diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana. Estaban presentes otras autoridades y representantes del cuerpo diplomático, además de los delegados del III Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda, que sesiona en la capital cubana.

Durante el acto se dio a conocer que se recogieron 4 millones 388 mil 759 firmas durante la campaña de apoyo a la Revolución Bolivariana que protagonizó el pueblo cubano durante los últimos días de septiembre pasado. El presidente Díaz-Canel entregó a Infante el cuadro y un ejemplar de los libros de firmas, encabezado con la rúbrica del General de Ejército Raúl Castro Ruz. Al intervenir, Infante manifestó que Venezuela y Cuba son dos naciones de paz, cuyos pueblos son víctimas del supremacismo y el belicismo de la Casa Blanca. Acusó al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, de llevar a cabo contra ambos pueblos una agenda hostil que es heredera de la Doctrina Monroe. En nombre del presidente Nicolás Maduro, rechazó los intentos de vincular a Venezuela con un narcoestado y de criminalizar a su pueblo y a sus migrantes. Asimismo, denunció que EE.UU. asesina a personas en alta mar bajo el supuesto de luchar contra el narcotráfico.

«Venezuela y Cuba continuarán defendiendo la paz y el derecho de los pueblos a vivir de manera soberana. Estamos dispuestos a dar la vida en nombre de nuestra libertad, afirmó Infante. Somos la prueba viva de que se puede enfrentar a los imperios y, como expresó Bolívar, que un puñado de hombres libres pueden vencerlos», declaró Infante. El miembro del Buró Político del PCC y secretario de Organización de su Comité Central, Roberto Morales Ojeda, pronunció las palabras centrales. Expresó que «la misma potencia cuya emergencia avizoró José Martí hoy intenta amedrentar a Venezuela con un despliegue de buques de guerra, aviones y misiles, pero subestima que los hijos de Chávez están dispuestos a defender su independencia como lo hicieron sus próceres».

«Somos una sola alma, que no se rinde, manifestó Morales Ojeda. Reciban estas firmas como la más grande y elocuente muestra de amor que se puede ofrecer a una nación hermana, encabezada por el presidente constitucional Nicolás Maduro y con una admirable fusión militar-popular, que se prepara para enfrentar y derrotar cualquier agresión que se produzca», apuntó. Aseveró que quien se mete con Venezuela, se mete con Cuba. «Somos una sola trinchera y un solo corazón en dos pueblos. Nos une la convicción de que nada ni nadie detendrá la Revolución Bolivariana». Previamente, Díaz-Canel ratificó la solidaridad militante de Cuba con Venezuela a través de X: «En momentos en que el imperio y su desatinado cabecilla aprueban operaciones encubiertas de la CIA contra Venezuela, expresamos nuestra solidaridad con ese pueblo hermano y, especialmente, con su Presidente Nicolás Maduro».

F/teleSUR