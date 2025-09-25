Cuerpo de seguridad caraqueña activado ante actividades sísmicas

El jefe de Gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández, informó que 299 Cuadrantes de Paz están activados en la ciudad de Caracas, luego de las actividades sísmicas registradas en la entidad.

Fernández realizó un patrullaje por las calles de la ciudad luego de 21 réplicas presentadas, con la compañía de los representantes de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos de Caracas y el responsable del Gabinete de Seguridad caraqueña.

Exaltó la tranquilidad y la coordinación del pueblo organizado ante tal eventualidad y la capacidad de respuesta, demostrando la cultura sísmica de los venezolanos: «Hemos visto cómo el pueblo se desplegó y respondió».

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) anunció que este miércoles 24 de septiembre a las 23:51 (hora local), se registró un movimiento telúrico de magnitud 6.0, con una profundidad de 16.4 kilómetros, lo cual repitió a las 2:55 (hora local) de la madrugada, con magnitud de 5.3, con una profundidad de 16.4 kilómetros. A 35 kilómetros al sureste de Bachaquero y a 46 kilómetros al noroeste de La Ceiba.

