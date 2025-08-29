Cuerpos combatientes se movilizan masivamente por la soberanía

Cientos de miles de venezolanos participaron en la segunda Jornada de Alistamiento Militar, convocada por el presidente Nicolás Maduro como parte del Plan Nacional de Soberanía y Paz, para defender la soberanía ante amenazas extranjeras.
La Milicia Bolivariana activó más de 1.000 puntos de registro en plazas y espacios emblemáticos del país, bajo la consigna #YoMeAlistoAlTricolor. Los participantes rechazaron la intromisión extranjera y las campañas de desestabilización.
En diferentes estados, la respuesta del pueblo fue masiva:
- Aragua: Desde la Plaza Bolívar de Maracay se activaron 18 puntos de alistamiento. José Rafael Torrealba expresó: “Estoy acá motivado, porque ningún venezolano acepta que venga cualquier imperio extranjero a pisotear nuestra tierra. Estamos firmes como hijos de Simón Bolívar”.
- Trujillo y Anzoátegui: Los cuerpos combatientes se concentraron en plazas principales de los estados, participando activamente en los registros y movilizaciones cívico-militares.
- Zulia: El gobernador Luis Caldera destacó la participación de comunidades indígenas en la Milicia Bolivariana. El Comandante de la REDI Occidental, M/J Pedro González, afirmó: “Nuestro pueblo ha salido con su amor por la patria y se ha abarrocado para alistarse con la milicia. Venezuela no es amenaza, somos un pueblo de paz”.
- Apure y Carabobo: En San Fernando, Apure, la fuerza campesina se unió al alistamiento, mientras que en Puerto Cabello, Carabobo, pescadores y trabajadores participaron en movilizaciones marítimas con consignas y banderas tricolores. La vicepresidenta Delcy Rodríguez resaltó la conciencia y compromiso patriótico de los participantes.
- Cojedes: Más de 22 puntos de registro recibieron a voluntarios de todos los sectores sociales, quienes realizaron caminatas en rechazo a las agresiones de Estados Unidos y reafirmaron la defensa de la soberanía nacional.
- Anzoátegui: En Barcelona y Puerto La Cruz, la población marchó con líderes locales y autoridades castrenses hasta los puntos de registro para integrarse a la Milicia Bolivariana.
En Caracas, la alcaldesa Carmen Meléndez destacó la asistencia y compromiso del pueblo en los puntos de alistamiento de la Milicia Bolivariana, señalando: “Nos alistamos por el tricolor de Venezuela, una sola bandera para todos”. Trabajadores del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y del Poder Electoral también se sumaron al Plan Nacional de Soberanía y Paz “Simón Bolívar”.
El Vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, resaltó que la jornada cuenta con más de 1.167 puntos habilitados a nivel nacional y calificó la actividad como un acto simbólico y voluntario. Asimismo, el Ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, señaló que más de 1.500 trabajadores de su institución se han alistado, destacando el rol fundamental de productores y campesinos en el desarrollo económico e histórico del país.
A nivel internacional, el secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Rander Peña, anunció que este sábado 30 de agosto se realizará una jornada en más de 100 ciudades del mundo, con partidos políticos, movimientos sociales y pueblos organizados, bajo la consigna: “Venezuela no es una amenaza, Venezuela es una esperanza”, en respaldo a la soberanía y la autodeterminación regional.
La jornada evidencia la unidad del pueblo venezolano en defensa de la Patria y la paz.