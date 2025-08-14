Cuerpos de seguridad incautaron 60 panelas de marihuana en Bolívar

Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) incautaron 60 panelas de marihuana en el estado Bolívar, como parte de la Operación Escudo Bolivariano.

De acuerdo con la información publicada por la Superintendencia Nacional Antidrogas (SNA), tras labores de inteligencia realizadas por la PNB, se logró la localización y posterior incautación de un total de sesenta (60) panelas de marihuana en el sector Boca de Marhuanta, municipio Angostura del Orinoco.

El procedimiento fue notificado de manera inmediata al Ministerio Público (MP), a fin de que se inicien las investigaciones correspondientes y se determinen responsabilidades penales en este caso.

REDACCIÓN MAZO