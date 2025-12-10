Cuerpos de Seguridad lograron la detención de cinco sujetos vinculados al narcotráfico en el Zulia

Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), junto a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lograron la detención de cinco sujetos vinculados al narcotráfico, según información emitida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interior, Justicia y Paz (MPPRIJP).

De acuerdo con la información durante el procedimiento, se logró la destrucción de tres estructuras internas en los predios El Amparo, Los Mangos y Las Laras, utilizadas como centros logísticos del narcotráfico.

Durante el procedimiento, se incautaron 12 escopetas de diferentes calibres, una escopeta automática calibre 12 y 31 cartuchos (cal. 12 y 7,62×59 mm), tres teléfonos, un GPS, cuatro radios transmisores, una brújula, cinco motocicletas, tres embarcaciones con cuatro motores fuera de borda, materiales para la fabricación de embarcaciones y 2,000 litros de combustible.

REDACCIÓN MAZO