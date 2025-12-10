Cuerpos de Seguridad lograron la detención de cinco sujetos vinculados al narcotráfico en el Zulia

Cuerpos de Seguridad lograron la detención de cinco sujetos vinculados al narcotráfico en el Zulia

Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), junto a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lograron la detención de cinco sujetos vinculados al narcotráfico, según información emitida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interior, Justicia y Paz (MPPRIJP).

De acuerdo con la información durante el procedimiento, se logró la destrucción de tres estructuras internas en los predios El Amparo, Los Mangos y Las Laras, utilizadas como centros logísticos del narcotráfico.

Durante el procedimiento, se incautaron 12 escopetas de diferentes calibres, una escopeta automática calibre 12 y 31 cartuchos (cal. 12 y 7,62×59 mm), tres teléfonos, un GPS, cuatro radios transmisores, una brújula, cinco motocicletas, tres embarcaciones con cuatro motores fuera de borda, materiales para la fabricación de embarcaciones y 2,000 litros de combustible.

