Cultores e intelectuales se integran al Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz

Con el objetivo de consolidar la unidad nacional desde el pensamiento crítico y la creación artística, fue instalado el capítulo Cultura e Intelectuales del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, en una actividad realizada en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg) en Caracas.

El encuentro estuvo presidido por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, el coordinador internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Miguel Ángel Pérez Pirela, y el maestro del arte cinético, Juvenal Ravelo.

Durante la jornada, el ministro Villegas destacó la iniciativa de la Asamblea Nacional de instalar este Consejo en todos los estados del país, como parte de una estrategia para fortalecer la independencia nacional y preservar la paz del pueblo venezolano.

Villegas destacó «el poder sensible de las artes, la cultura y el pensamiento para convertir en una fuerza indispensable la victoria irreversible de la paz y la soberanía».

Por su parte, Pérez Pirela expresó que ante las amenazas imperiales “el pueblo venezolano debe mantenerse unido, más allá de sus diferencias, para defender lo más valioso que tiene: su independencia y autodeterminación”.

Este capítulo forma parte de las acciones enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones, impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el Gobierno Bolivariano, con el propósito de fortalecer la unidad nacional desde los valores de paz, convivencia y complementariedad.

T/VTV