Cultura invita a disfrutar de la película “Nicolás” en la Casa de la Libertad y la Cultura

La Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera abrió sus puertas esta semana para la proyección gratuita de “Nicolás”, largometraje que se exhibirá a las 6:30 p. m. durante toda la semana, según informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su canal de Telegram.

La iniciativa comenzó este lunes 17 de noviembre y forma parte de las actividades previas al cumpleaños del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que se celebrará este domingo. El ciclo busca acercar al público a una obra cinematográfica que retrata distintos pasajes de la vida política y personal del Jefe de Estado.

El presidente de la Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa Sarabia, destacó que el filme permite reconstruir etapas clave de la historia reciente del país, desde la juventud del mandatario hasta su progresiva asunción de responsabilidades políticas.

Consideró además que se trata de una pieza necesaria para comprender los últimos 50 años de la vida nacional y valoró que una generación joven asumiera el reto de narrar este periodo.

La producción combina elementos de narrativa biográfica con una línea histórica que resalta vínculos afectivos, amistades, experiencias laborales y la relación con la primera combatiente, Cilia Flores.

El relato también incorpora el encuentro con el líder histórico Hugo Chávez, figura que marcó profundamente el rumbo político del país.

Con esta programación, el Ministerio para la Cultura y la Cinemateca Nacional buscan fortalecer los espacios de encuentro comunitario y promover la difusión de obras audiovisuales que contribuyen a la memoria colectiva y al reconocimiento de la identidad venezolana.

T/CO