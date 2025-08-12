Cumbre entre Putin y Trump se celebrará en Alaska

La Casa Blanca ha confirmado que la cumbre entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, se celebrará en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que Trump viajará a la ciudad para la reunión bilateral, la cual será la primera entre ambos líderes desde 2019.

El encuentro tiene como objetivo principal abordar la crisis ucraniana, entre otros temas. La Casa Blanca ha señalado que el conflicto estalló «bajo el liderazgo incompetente» del exmandatario Joe Biden, y que el presidente Trump está «decidido a intentar ponerle fin».

En preparación para la cumbre, los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, mantuvieron una conversación telefónica para discutir aspectos de la reunión y reafirmar su compromiso con el éxito del evento.

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado el cierre de los cielos de Anchorage para el día del encuentro.

