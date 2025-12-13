Curazao desmiente que María Corina haya transitado por la isla tras abandonar Venezuela

El primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, desmiente y reacciona con sorpresa y “evidente molestia” ante la cobertura internacional que sugiere que la extremista, María Corina Machado, se trasladó a Europa al utilizar la isla como escala clave. Así lo revelaron medios internacionales

Pisas se mostró enojado por los informes que plantean distintas rutas que involucran a Curazao en el supuesto viaje de Machado, reseña una nota de prensa.

“Si Curazao efectivamente fue utilizado como trampolín para sacar a la Sra. Machado de Venezuela, entonces necesitamos claridad al respecto. El gobierno de Curazao no fue informado de nada”, declaró.

Señaló que “hay todo tipo de historias circulando” que mencionan Aruba, Curazao, la Guardia Costera e incluso aviones de Estados Unidos y Oslo. Además, acotó que “como primer ministro, no he sido informado oficialmente”, insistió.

Pisas confirmó que ya contactó a las autoridades neerlandesas, incluidos los ministros de Exteriores y Defensa, para pedir explicaciones, aunque el gobierno de Países Bajos notificó que tampoco tenía conocimiento de ninguna operación que vinculara a Machado.

T y F/ VTV