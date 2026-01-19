CVG garantizará flujo de material de «bauxita» y 33mil toneladas para el primer trimestre del 2026

Desde el municipio Caroní, Puerto Ordaz, estado Bolívar, el vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), MG Santiago Infante, informó que «se garantizará un mejor flujo de material de bauxita (principal materia prima para producir aluminio) y unas 33 mil toneladas para el primer trimestre de este año 2026», para de esta manera avanzar en el desarrollo de los 14 motores de la Agenda Económica Bolivariana.

En el mismo orden de ideas, el MG Infante subrayó que estas toneladas suman al material ya acarreado durante el pasado año 2025; por lo que resaltó que «nosotros seguimos avanzando para responder en cuanto al desarrollo de la CVG que se mantiene en pie de lucha, en pie de producción, porque la CVG como potencia productiva se mantiene siempre en la vanguardia de la fabricación de estos productos para garantizar la soberanía».

Además, acotó que esta acción también sumará al tercer motor de Agenda Económica Bolivariana, como los es el de las «Exportaciones No Petroleras», debido a que con la producción de las industrias básicas en base al motor «Minero y de las Industrias Básicas», se tendrá la posibilidad de llevar el aluminio primario para aquellas empresas de la CVG que «son transformadoras y podamos nosotros comercializar estos productos ya transformados».

Por último, el vicepresidente Ejecutivo de la CVG expresó con lealtad y compromiso «La CVG unidos, ¡venceremos!».

T/Prensa Presidencial