Daniel Dhers saltó de China a los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Daniel Dhers, cinco veces campeón de los X-Games, fue noveno y sumó 750 puntos para el ranking de naciones en la final del Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano de Chengdu, China, en la modalidad de BMX FreeStyle Park, resultados que lo clasifican matemáticamente para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Dhers es el cuarto clasificado para Tokio 2020 por Venezuela, y se une a Yulimar Rojas y Robeylis Peinado, ambas de atletismo, y suma un cupo país en ciclismo de ruta masculino.

“Se logró la meta de clasificar para los Juegos Olímpicos. Estoy extremadamente feliz ya que esto es algo por lo que he venido trabajando desde hace más de año y medio. No lo puedo creer. Es algo que no pensé que iba a lograr en mi carrera”, dijo el venezolano a la prensa oficial.

El criollo tuvo un primer heat en el que puntuó 78.40 con sus trucos sobre la bicicleta y cerró con un 82.40, según la valoración de los jueces en el circuito chino, lo que le permitió culminar en la novena posición del mundo y adicionar 750 puntos para el ranking olímpico de naciones, en el que hoy por hoy marcha sexto con 4.360 unidades.

Australia se llevó el oro y la plata en el torneo en manos de Brandon Loupus (93.20) y Logan Martin (92.90), mientras los estadounidenses Nick Bruce (90.40) y Justin Dowell (88.20) se quedaron con los terceros lugares.