Daniel Domínguez: «Me gustaría dirigir en la LPB»

Daniel Domínguez conversó con prensa de Liga Profesional de Baloncesto (LPB) para sumarse a la lista de figuras del circuito rentado con sus anécdotas y recorrido: “Yo jugué beisbol. Ese fue mi primer deporte. Jugaba como receptor, porque le tenía miedo a los pelotazos y a los catchers le ponían careta y toda la protección”.

Domínguez vio coartada su afición a los diamantes por un cuerpo técnico que dejó claro que no le veía futuro al equipo: “En el sector había una cancha de baloncesto y allí me puse a jugar y me di cuenta de que tenía ese ritmo, me gustaba y después me apasioné demasiado. Me enamoré del baloncesto. Empecé tarde, a los 15-16 años”.

Domínguez se acercó a la LPB de la mano del estadístico Pedro Marrero: “Me empezó a llevar a los juegos. Yo lo ayudaba a él a montar los cables (de transmisión) en la radio para que me ayudara a entrar a los juegos. Más o menos en 1989-1990. Yo montaba esos cables en cinco minutos porque lo que quería era ponerme al lado de los jugadores, ver el juego, etc.”.

“Yo jugaba primero la Liga Superior con Cuicas de Trujillo y allí me ve Pedro ‘Camagüey’ Espinoza. Quedé campeón anotador en esa liga y él me invita a Malteros de Lara. Y allí empecé a ganarme el puesto en las prácticas. Mi primer juego fue en contra de Trotamundos de Carabobo en 1993”, recordó quien iniciaría una etapa por seis equipos de la LPB.

PUESTO DOS

“Era un escolta, un puesto dos. Pequeño, pero corría muchísimo. Tenía una fuerte explosión de salto, pero yo sabía que para establecerme tenía que defender. Y eso era lo que yo hacía, defender, robar pelotas. Recuerdo que jugadores como Byron Larkin y David Wesley me partieron la nariz. Han pasado 20-25 años de eso y los siento como que fueron ayer. Muy orgulloso de ser parte de la historia de la LPB”, explicó el jugador que disputó seis campañas con Toros de Aragua.

“Siempre voy a estar agradecido con Toros de Aragua. Tulio Capriles fue el que me dio la oportunidad de jugar con Toros. Estuve siete años con ellos. Fui el capitán del equipo. Los llevamos a los playoffs. Fui donde quedé (jugador de) mayor progreso en el año 1996. Toros me dio la gran oportunidad”. Domínguez completó 208 juegos con la divisa de Maracay, anotó 2558 puntos en 5477 minutos en cancha donde repartió 492 asistencias.

Néstor Salazar llevó a Domínguez a Trotamundos de Carabobo, pero aparecieron las lesiones: “Cuando llego a Trotamundos, era un equipo lleno de figuras. Estaba Carl Herrera, (Hermis) Peñaloza, Ludwing (Irazábal), Allison (García). De una vez empecé de piloto. Me sentía muy orgulloso. Un equipo élite de la liga venezolana. Voy al Juego de las Estrellas y me lesioné el tendón rotuliano”.

De allí, Domínguez es cambiado a Marinos de Anzoátegui: “Amo Puerto La Cruz. Una fanaticada increíble, espectacular. Muy buenos recuerdos. El título que tengo lo alcancé con Marinos de Anzoátegui (2003). Domingo (Cirigliano) no se perdía una práctica. Tocaba la madera para ver si estaba limpia. Los uniformes tenían que oler bien. Pedía sus hamburguesas para ver las prácticas”, expresó el jugador sobre su etapa en oriente. Luego acumularía más trayectoria en Guaros de Lara y Gaiteros del Zulia.

“En 2007 me estaba recuperando (de una lesión) y tuve una propuesta de Ecuador. Ya estaba a finales de mi carrera. Una liga que en ese momento era una liga cómoda. Me fue bastante bien”, dijo Domínguez sobre su única experiencia internacional a nivel de clubes.

“Me gustaría dirigir en la LPB, pero me apasiona más lo gerencial. Me apasiona llevar las riendas de un equipo”, es la aspiración futura de Domínguez, quien completó 535 juegos, 4.515 puntos, 837 asistencias y 490 cestas triples en su andadura LPB.

T/ Redacción CO

Caracas