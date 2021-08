Dante Lombardi: “Hay que mostrar ante el mundo el gran talento que tenemos”

Con la obra “Extracción sin dolor” de Aquiles Nazoa, dirigida y protagonizada por Dante Lombardi, Venezuela consiguió el People’s Choice Award del Liverpool International Theatre Festival, efectuado en el The Astor Theatre de Nueva Escocia, Canadá.

“Es una gran noticia para el teatro venezolano en general, el cual necesitamos seguir desarrollando, fortaleciendo y sobretodo promoviendo en el extranjero, ya que el arte y la cultura muestran ante el mundo un rostro distinto de nuestro país y del gran talento que existe en Venezuela”, argumentó el ganador venezolano.

Lombardi es actor, director y productor, además de ser licenciado en artes, egresado de la Universidad Central de Venezuela, obtuvo un doctorado en patrimonio cultural en la Universidad Latinoamericana y del Caribe.

– ¿Cómo concebiste el guión de este trabajo?

-Había realizado previamente en 2019 un trabajo de investigación sobre comedias de Aquiles Nazoa, donde dirigí un espectáculo llamado “Siempre Aquiles” en el marco del centenario del ilustre humorista. Hubo una pieza en particular “Extracción sin dolor”, que no incluí en aquel montaje por razones de tiempo, pero la cual me había gustado mucho. Así que tuve la idea de hacer con ella un audiovisual, pero que conservara una estructura teatral. Es un trabajo dedicado a toda la familia, especialmente al público infantil para homenajear a los niños y niñas que habían estado tantos meses encerrados en sus hogares producto de la pandemia mundial.

– ¿Y el festival?

-Luego lo postulamos al Liverpool International Theatre Festival en Canadá, donde fue seleccionado de entre muchas propuestas de todo el mundo. Fuimos sextos finalistas para el Premio People´s Choice Award junto con Estados Unidos, Canadá, Grecia, Italia y Uganda, pero fue finalmente Venezuela quien terminó llevándose este prestigioso premio.

– ¿Primer trabajo audiovisual que diriges en tu carrera?

-He tenido la fortuna de hacer carrera con maravillosos maestros audiovisuales como Román Chalbaud, César Bolívar, Elia Schneider, José Simón Escalona, Martín Hahn, entre muchos otros, así que siempre he tenido la inquietud de dirigir cine y televisión. Durante la crisis por la pandemia ocurrió un fenómeno mundial bastante interesante con el teatro y es que este fue buscando nuevas formas y nuevos lenguajes para poder mantenerse en contacto con el público. Evidentemente el teatro es un arte vivo que se da absolutamente de forma presencial.

– ¿Vale el denominado “streaming”?

-Los festivales internacionales fueron los primeros en debatir estas nuevas formas de hacer teatro utilizando las plataformas digitales y las redes sociales. El teatro se enriqueció del lenguaje audiovisual, así que muchos directores en el mundo comenzamos a experimentar nuestros trabajos teatrales introduciendo recursos incluso cinematográficos. Así que con la ayuda del titiritero Silder Briceño, mi hijo y de algunos niños vecinos pude hacer las primeras presentaciones y escuchando sus opiniones hice los ajustes finales.

– ¿A nivel actoral qué propuestas tienes en los venideros meses?

-Estoy actualmente en proceso de grabación de una propuesta novedosa con la Compañía Nacional de Teatro (CNT), bajo la dirección de Carlos Arroyo, la cual se darán más detalles en su respectivo momento. Además de haber concluido recientemente dos trabajos de televisión donde me tocó interpretar en uno al General Rafael Urdaneta y en otro a Esteban Palacios con la Villa del Cine.

– ¿También diriges algún trabajo a corto plazo?

-Con el impulso de la Fundación Casa del Artista y su presidenta, Susej Vera, llevo la responsabilidad de dirigir la primera Compañía de Teatro Casa del Artista con elenco estable de la Fundación, con la cual estamos realizando dos montajes profesionales que estrenaremos en los próximos meses. Uno se trata de “Joaquina Sánchez” de Cesar Rengifo, el cual lleva a escena Oscar Escobar y “Mujeres en la historia”, bajo la dirección de Antonio Machuca, yo en esta oportunidad estaré haciendo la producción general.

– ¿Tienes algún guión de cine o texto de teatro listo para montarlo?

-Sí, estoy en proceso de desarrollo de un nuevo guión cinematográfico, me gustan los temas sociales, una vez que culmine el proceso creativo del texto, comenzaré la etapa de búsqueda de financiamiento a través de alianzas nacionales e internacionales, el trabajo del cine siempre proyecta a mediano y largo plazo.

T/Eduardo Chapellín

F/Cortesía D.G.L

Caracas