Dataviva: 89% de los venezolanos respalda la soberanía y rechaza acciones de EEUU

La más reciente medición nacional realizada por la encuestadora Dataviva entre el 1 y el 15 de septiembre, revela que casi nueve de cada 10 ciudadanos (89%), consideran que Venezuela es un país soberano que no puede ser amenazado por ninguna potencia extranjera.

En ese sentido, Apenas un 11% expresó desacuerdo con esta afirmación, lo que confirma que la defensa de la soberanía constituye un punto de encuentro entre la mayoría de la población.

Consultados sobre las causas de las agresiones de Estados Unidos, el 88,9% de los encuestados opinó que se trata de un intento de Trump de promover un cambio de régimen y derrocar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. En contraste, solo un 11,1% interpretó estas acciones como un «esfuerzo legítimo» contra el narcotráfico.

La mayoría de los venezolanos también manifestó disposición a defender al país ante una eventual agresión extranjera: el 77% aseguró que estaría dispuesto a asumir esa responsabilidad, mientras que un 23% no mostró esa misma disposición o evitó pronunciarse.

El interés por el petróleo venezolano surge con fuerza como el trasfondo de estas amenazas por parte de Estados Unidos, y es por ello que nueve de cada diez entrevistados (91%) sostienen que este recurso natural es la verdadera causa detrás de las medidas impulsadas por la administración Trump.

La encuesta también refleja una evolución de la afinidad con el presidente Maduro, que pasó de 64% en agosto a 70% en septiembre, lo que registra un crecimiento de seis puntos atribuido a su manejo del conflicto frente a las amenazas de Estados Unidos. Pero, la opositora de extrema derecha, María Corina Machado, registra un 92% de rechazo, mientras que, en el ámbito internacional, Donald Trump alcanza un nivel de desaprobación del 97% entre los venezolanos consultados.

