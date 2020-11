David Graterol: La ley de protección a la familia será una prioridad para la nueva AN

Los violentos de siempre no creen en las elecciones como un método para dirimir las diferencias

David Graterol es candidato voto lista por Caracas por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Para este futuro legislador los proyectos que debe discutir la nueva Asamblea Nacional están plasmados en la gran consulta popular, en la que se dará prioridad a las necesidades urgentes, como es el caso de la ley de protección a la familia.

“Esta Ley es integral en el marco de blindarnos del ataque feroz del imperialismo debemos proveer todas las condiciones que necesita nuestro pueblo de la alimentación, educación y recreación. Sí, estamos en bloqueo, pero aun así debemos seguir desarrollando nuestra cultura, nuestro deporte e investigando pero para ello tenemos que garantizar que en los presupuestos estos aspectos sean tomados en cuenta”, sentenció el dirigente.

-¿Qué significa conquistar la Asamblea Nacional?

-El retorno del pueblo legislador y del parlamentarismo de calle a la Asamblea Nacional, espacio del cual no debió haber salido jamás. Entendiendo el retorno del pueblo legislador como consecuencia de un bravo pueblo organizado y decidido a reafirmar su autodeterminación que sin duda asumirá como primera acción purgar esa Asamblea Nacional con el rostro del pueblo venezolano.

Cinco años después que expulsaron de la Asamblea Nacional no solo el retrato del padre de la patria Simón Bolívar y del comandante Chávez, sino que con ellos salieron los jóvenes, las madres trabajadoras para suplantarlos por un sector político de derecha a espalda del pueblo que defiende los intereses de quienes nos atacan, que no son otros que los representantes del imperialismo norteamericano en su afán de apoderarse de nuestras riquezas.

Ante ese ataque ese abuso el pueblo se levanta con su voto y como muestra de ello fue la contundente participación que tuvo el pasado 15 de noviembre el segundo simulacro electoral donde con alegría y conciencia de la voluntad de cambio de las fuerzas patrióticas y antiimperialista del país.

-¿Por qué son importantes estos comicios para el pueblo venezolano?

-Escuchar la voluntad del pueblo es una responsabilidad con la que está comprometido el Poder Electoral venezolano por ello se tuvo que invertir parte de los recursos de la república menguados por el bloqueo comercial y financiero a las que nos ha sometido el imperialismo para adquirir las máquinas de votación ya que sectores de esa derecha que gestionó las sanciones contra su país, de manera artera las incendiaron en los galpones del Consejo Nacional Electoral.

Los violentos de siempre no creen en las elecciones como un método para dirimir las diferencias sin siquiera evaluar que solo tendremos futuro a través de la paz porque entonces podremos contar con una juventud que se desarrolle que se eduque y que trabaje bajo condiciones de armonía de democracia plena y real.

Hoy les digo a los venezolanos: con tu voto con tú voz cambiamos la patria, trabajemos para todos los días estar más cerca de la mayor suma de la felicidad posible como no los recomendó el padre de la patria Simón Bolívar.

¿Está consciente la juventud venezolana del reto que significa reconquistar un espacio político como la AN?

Estamos al frente de una juventud que no se rinde, no se raja y no se cansa. Con mucho amor y de cara con nuestra gente, insistimos en la necesidad de rescatar la memoria histórica de nuestro pueblo. Me refiero al origen del bravo pueblo venezolano, venimos del hombre de las dificultades, de Bolívar.

Teniendo claro este signo que nos guía desde la altura de gigantes es que asumimos, afrontamos y reafirmamos que solo entre ayudándonos, organizándonos y trabajando juntos superaremos las dificultades. Pero la dignidad y la ternura deben blindarse con la contraloría social, la vigilancia social, factores que vienen de la mano del parlamentarismo de calle. Es el pueblo legislador por quien vamos a votar este 6 de diciembre.

-Decía Vladimir Ilich Lenin “Grandes problemas, grandes soluciones”. La pandemia es un factor que atiza la realidad cruenta que generan las sanciones criminales de Estados Unidos sobre nuestro pueblo. ¿Cómo llegar a este pueblo en medio de una pandemia como la que azota al mundo?

-Será importante aprovechar la semana de flexibilización para acercarnos a nuestra gente, en su territorio, donde luchan y triunfan día a día sobre las dificultades. El comandante Chávez nos enseñó, y por cierto el movilizador eterno, Darío Vivas, nos insistía en lo determinante que es para la política ver a los ojos a nuestro pueblo. Sin duda alguna que eso se hará cumpliendo las medidas de bioseguridad y distanciamiento social mínimas para encontrarnos. Solo así podremos hacer conexión real y sincera con nuestro pueblo.

TyF/ Luis Ángel Yáñez

Caracas