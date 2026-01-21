Debate en la Duma rusa plantea liberar a Maduro y a la primera dama

Durante una sesión plenaria de la Duma Estatal de Rusia dedicada a debatir lo que calificaron como un “ataque imperial” contra Venezuela, el líder del Partido Comunista ruso, Guennadi Ziugánov, afirmó que es necesario “hacer todo lo posible” para lograr la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

Ziugánov sostuvo que ambos “son hoy rehenes del Gobierno de Donald Trump” y llamó a actuar con urgencia. “Es necesario liberar al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, de las mazmorras de las cárceles estadounidenses”, instó durante su intervención ante el parlamento.

En ese contexto, el dirigente comunista informó sobre la creación de un comité especial que trabaja de forma permanente en este tema, y propuso integrar en él a representantes de otras fracciones parlamentarias, con el objetivo de coordinar acciones desde el Legislativo ruso.

La iniciativa recibió el respaldo del presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, quien subrayó la importancia de mantener una posición parlamentaria unida frente a lo que consideró una violación del derecho internacional y de la soberanía de los Estados independientes.

La postura fue divulgada por la embajada de Rusia en Caracas a través de una publicación en sus redes sociales, en la que destacó el consenso expresado en la Duma sobre este asunto.

T/CO