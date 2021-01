Debate parlamentario: Derecha rechazó junta directiva planteada por Cabello, pero no hizo propuesta

Los diputados de la oposición rechazaron este martes, la junta directiva planteada por el bloque de la Patria por considerar que “no representa la unidad”, sin embargo no aprovechó la oportunidad para hacer su propuesta.

“Dejamos en claro que no estamos de acuerdo con la directiva porque consideramos que no representa la unidad. Alianza Democrática quiere legislar para todos los venezolanos”, dijo el diputado José Gregorio Correa durante su intervención, citado por Últimas Noticias.

Previamente el asambleísta Diosdado Cabello, había propuesto que la nueva junta directiva del Poder Legislativo estuviera encabezada por Jorge Rodríguez como presidente, así como con Iris Varela como primera vicepresidenta y Didalco Bolívar como segundo vicepresidente. También el legislador Pedro Carreño, había planteado como secretaria a Rosalba Gil y como subsecretaria a Inti Hinojosa.

Por su parte, el parlamentario Javier Bertucci, también expresó su rechazo a la propuesta por no contar con un representante de la oposición y no representar la unidad. “Esta directiva no da ese mensaje de unidad, de trabajo en conjunto y le sigue diciendo al país que sigue la polarización”, aseveró.

Santos Amaral respaldó a las mujeres en la AN

Por su parte, la diputada Desirée Santos Amaral, apoyó la propuesta de Rosalba Gil e Inti Hinojosa como secretaria y subsecretaria por considerarlas como dignas representantes de la mujer venezolana en el Parlamento.

“Me toca a mí el honor de ratificar la propuesta hecha por el camarada Pedro Carreño (…) se trata de dos mujeres ejemplares, que representan altamente a la mujer venezolana”, aseguró.

En ese sentido, explicó que Rosalba Gil es una luchadora de años por los derechos de la mujer con trayectoria política y funcionaria legislativa. Mientras que Inti Hinojosa, proviene de la lucha feminista por los derechos de la mujer. “Por eso las respaldamos a las dos”, enfatizó.

Jesús Farías: Chavismo garante de la paz

También el diputado por el bloque de la patria, Jesús Farías, quien respaldó la propuesta para la junta directiva del órgano legislativo anunciada por el diputado Diosdado Cabello, dijo que “si no fuese por el chavismo este país estuviese incendiado y en guerra”, citado por Con el Mazo Dando.

#EnVideo📹| Diputado electo a la AN, Jesús Farías: Si no fuese por el chavismo se hubiese impuesto la agenda de la guerra desde Washington que fue acogida y avalada por diputados de la extrema derecha #NuevaAsambleaNacional pic.twitter.com/WfCisAwS8k — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 5, 2021

Lea también

T/CO

F/ANTV