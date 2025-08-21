Declaración final de la XIII Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP destaca la defensa de la soberanía y unidad regional

Durante la clausura de la XIII Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, el presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, dio lectura a la declaración final del bloque, en la que se reafirma el compromiso de los países miembros con la defensa de la soberanía, la paz y la unidad de América Latina y el Caribe frente a las crecientes amenazas externas.

Entre los principales acuerdos de la declaración, los países del ALBA-TCP expresaron su apoyo al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, ante la campaña de persecución política por parte del gobierno de Estados Unidos.

Se condenó el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en la región, por ser una amenaza directa a la estabilidad y la paz continental; asimismo, la declaración señala que estas acciones constituyen una violación del derecho internacional y un atentado contra la autodeterminación de los pueblos.

Los líderes exigieron el cese inmediato de cualquier intervención militar o política que vulnere la soberanía de los países latinoamericanos y caribeños. Se reiteró la condena al bloqueo económico impuesto a Cuba, calificándolo como una medida injusta y contraria a los principios humanitarios.

El ALBA-TCP reafirmó su identidad como plataforma de integración con vocación antiimperialista, basada en la solidaridad, la justicia y la cooperación. Se respaldó la convocatoria hecha por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), como espacio de diálogo y concertación regional.

Finalmente, se reafirmó el compromiso del bloque con la libertad, la independencia y la seguridad de los pueblos, inspirados en el legado de figuras históricas como Simón Bolívar, José Martí, Hugo Chávez y Fidel Castro.

La cumbre se consolidó como un espacio de articulación política frente a los desafíos globales, y como una voz firme en defensa de los derechos de los pueblos latinoamericanos y caribeños.

Noticia en desarrollo…..