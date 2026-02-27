Declarado el 11 de marzo como Día Nacional del Rap en Venezuela

En un encuentro vibrante y lleno de energía con la juventud venezolana, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, aprobó la declaración del Día Nacional del Rap el 11 de marzo, a solicitud del movimiento cultural del Hip Hop y Rap del país y en honor al nacimiento del cantante Tayron José González, quien fue conocido como Cancerbero.

Durante el Gran Encuentro con la Juventud Venezolana, llevado a cabo en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, la joven diputada de la Asamblea Nacional Génesis Garvett presentó la propuesta; así como la importancia del reconocimiento de la fuerza urbana juvenil.

Representantes del género musical hip hop, compartieron los logros y la evolución de este movimiento cultural, con más de 30 años de desarrollo en le país, donde destacaron sus participaciones internacionales en las que han obtenido numerosos premios.

La juventud venezolana presente en el encuentro dejaron por sentado que el hip hop no solo es una forma de expresión artística, sino también un vehículo de identidad y orgullo nacional, y su reconocimiento formal contribuirá a fortalecer la cultura y el arte en Venezuela.

