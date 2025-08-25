Decomisados 3.824,527 kilogramos de droga en distintos procedimientos en todo el país

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), a través de la Dirección Nacional Contra Drogas y en perfecta fusión popular, militar y policial, ha intensificado sus operaciones estratégicas en todo el territorio nacional, logrando avances significativos en la lucha contra el narcotráfico durante el año 2025 con el decomiso de 3.824,527 kilogramos de droga; así lo dio a conocer el director del ente, Douglas Rico, en sus redes sociales.

Rico destacó que mediante despliegues tácticos, labores de inteligencia y patrullajes especializados en zonas fluviales, marítimas y aéreas, el cuerpo detective «ha ejecutado acciones de alto impacto que han permitido la incautación de embarcaciones con motores fuera de borda de alta potencia, aeronaves utilizadas para el tráfico ilícito y estructuras logísticas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales».

Detalló que, como resultado de estas operaciones, se ha logrado el decomiso de 3.824,527 kilogramos de droga en distintos procedimientos realizados a nivel nacional y la detención de mil 014 personas presuntamente vinculadas a redes delictivas dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas.

«Estas cifras representan un golpe certero a las estructuras del narcotráfico y evidencian el compromiso firme de la Policía Científica con la ciudadanía, manteniendo su seguridad y resguardo como prioridad institucional», manifestó. Asimismo, exaltó que la lucha contra este flagelo no se detiene y cada acción emprendida responde a una política de Estado «orientada al control, desmantelamiento y erradicación de las redes criminales que atentan contra la paz y el bienestar del pueblo venezolano».

F/VTV