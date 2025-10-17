Decretado Júbilo Nacional por la Canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la declaratoria de Día de Júbilo Nacional para celebrar la histórica canonización del doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

El Mandatario firmó el decreto que establece el domingo 19 de octubre (día de la canonización) y el lunes 20 de octubre, como días no laborables para que «todo el pueblo en una sola oración salga a celebrar este hecho histórico».

El Jefe de Estado destacó la trascendencia del evento, que ocurre después de 77 años de devoción popular:

«Estamos a pocas horas de que se dé un hecho histórico, la Canonización como santo de nuestra Iglesia Católica, santo de nuestro pueblo, del doctor José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles… Venezuela está movilizada espiritualmente, elevando oraciones por la salud del pueblo, de la familia, por nuestra vida, por la paz».

El Presidente finalizó su mensaje enviando un reconocimiento al sumo pontífice, afirmando: «Digo desde el corazón: gracias papa Francisco. Elevaré una oración por ti cuando le estén entregando el título de santo a José Gregorio Hernández. ¡Que viva el pueblo santo de Venezuela!».

T y F/ Prensa Presidencial