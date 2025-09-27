Decreto de Estado de Conmoción Exterior listo para consulta

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció al país que el Decreto de Estado de Conmoción Exterior está listo y va a entrar en fase de consulta.

Maduro reiteró que se prevé su activación, en caso de que el país sufra una agresión militar externa, la cual espera que no se concrete.

Consulta jurídica

También, indicó que el decreto sigue un proceso de consulta jurídica y social.

Asimismo, explicó que el texto será presentado ante el Consejo Nacional de Soberanía y Paz, un paso clave antes de su posible publicación.

Además, enfatizó que se trata de un «instrumento constitucional» que tendrá en su poder para defender la soberanía de la nación bolivariana.

En tal sentido, el Gobierno Nacional se prepara ante las crecientes amenazas externas que enfrenta el pueblo venezolano.

T/RNV