Defensa de Bolsonaro apelará tras condena histórica por intento de golpe en Brasil

La defensa del expresidente Jair Bolsonaro anunció que apelará la condena del Supremo Tribunal Federal (STF) por su participación en la conspiración golpista del 8 de enero de 2023, incluso ante tribunales internacionales.

Bolsonaro fue hallado culpable de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de Derecho, ensayo de golpe de Estado y daños calificados por violencia, recibiendo una pena total de 27 años y tres meses, de los cuales más de 24 años serán en prisión cerrada. También fue inhabilitado políticamente por 35 años.

El fallo alcanzó a otros siete acusados, entre exasesores y militares, y marca un hito histórico en la justicia brasileña. La defensa busca revertir o reducir la condena mediante recursos que deberán ser revisados por el STF antes de ejecutarse.

