Defensa rusa desmiente las afirmaciones de Kiev sobre los asesinatos masivos en Bucha

El Ministerio de Defensa ruso ha negado las acusaciones del régimen de Kiev sobre la supuesta matanza de civiles en la ciudad de Bucha, en la región de Kiev, y ha calificado las fotos y videos de Bucha como otra producción del régimen de Kiev para los medios de comunicación occidentales.

«Todas las fotos y videos publicados por el régimen de Kiev que supuestamente atestiguan algunos «crímenes» cometidos por militares rusos en la ciudad de Bucha, en la región de Kiev, son un montaje más», dijo el ministerio militar.

El ministerio subrayó que «las fotos y vídeos de Bucha son otro montaje del régimen de Kiev para los medios de comunicación occidentales, como ocurrió en Mariupol con la maternidad, así como en otras ciudades».

Previamente, las autoridades ucranianas y los medios de comunicación difundieron un video presuntamente filmado en la ciudad de Bucha, donde se observan cuerpos tendidos en la carretera.

Los usuarios notaron que los supuestos «cadáveres» mueven los brazos y quitan las extremidades para no ser aplastadas por las ruedas del equipo militar. Además, en el retrovisor del coche del operador se puede ver cómo uno de los «muertos» se levanta nada más pasar el vehículo.

El ministerio señaló que todas las unidades rusas se retiraron por completo de Bucha el pasado 30 de marzo, un día después de la ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania en Turquía.

«El 31 de marzo, el alcalde de Bucha, Anatoli Fedoruk, en su mensaje de video, confirmó que no había soldados rusos en la ciudad y no mencionó que algún residente local fuese baleado con las manos atadas en las calles. Por eso, no sorprende que todas las llamadas ‘pruebas de crímenes’ en Bucha aparecieran solo el cuarto día, cuando llegaron a la ciudad los miembros del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y los representantes de la televisión ucraniana», indicó.

La entidad también señaló que ninguno de los cuerpos cuyas imágenes fueron publicadas por Kiev parecía sufrir de rígor mortis, carecían de la característica ausencia de color propia de un cadáver y no estaban manchados de sangre coagulada.

«Todo esto confirma irrefutablemente que las fotografías y las imágenes de video de Bucha son otra producción del régimen de Kiev para los medios occidentales, como fue el caso del hospital de maternidad de la ciudad de Mariúpol», agregó.

Rusia inició el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como Estados soberanos, necesitan ayuda frente a la agresión de Kiev.

Las dos Repúblicas denunciaron que Ucrania incrementó los bombardeos desde mediados de febrero contra Donbás tras recibir armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN.

Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

T/Sputnik

F/Reuters