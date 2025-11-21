La defensa de la soberanía nacional debe extenderse al ecosistema digital de información, más allá de las fronteras físicas de Venezuela, así lo declaró este viernes la directora de Formación de la Vicepresidencia Sectorial de Comunicación, Jessica Pernía, durante el transcurso del Foro Nueva Era Digital, Fake News y Guerra Cognitiva, el cual se desarrolla en la Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño, en Caracas.

«La defensa nacional no debe limitarse a las fronteras físicas y nacionales debe resguardar el ecosistema de la información», argumentó Pernía. La especialista elevó tal urgencia ante el fenómeno de la militarización del conocimiento, dentro del cual se integra a la guerra cognitiva, que emplea a la mente humana como un dominio de operaciones militares.

También advirtió que datos obtenidos científicamente confirman que una mínima parte de las decisiones humanas son racionales, es decir, cinco de 100, mientras que el resto de acciones se ejecutan por una racionalidad limitada influida por factores inconscientes como sesgos, repeticiones y falacias.

A diferencia de la propaganda tradicional, Pernía explicó que la guerra cognitiva emplea Inteligencia Artificial, neurociencia y ciencia de datos para segmentar poblaciones; tales operaciones son ejecutadas por los hegemones globales de los sectores tecnológicos. La especialista extendió que además del diseño de contenidos adaptados a rasgos psicológicos específicos, se coordinan operaciones de desinformación, manipulación emocional y saturación informativa en múltiples plataformas.

F/VTV