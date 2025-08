Defensoría del Pueblo apoya demanda de connacionales secuestrados en El Salvador

El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, informó que la institución apoya la demanda de más de 24 connacionales que estaban secuestrados en El Salvador en contra de los responsables de las acciones y tratos crueles del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) «por ser una flagrante violación de los derechos humanos (…) al costo de la vida de estas personas con tratos crueles y tortura, que costó protesta interna por alimentación, por higiene y reclamos que dio una represión muy fuerte».

Durante su participación en el programa «Café en la Mañana», transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), afirmó que el secuestro de los niños y niñas en los Estados Unidos es otra plena violación de todos los derechos, ya que en cualquier parte del mundo «los niños son sagrados» y está plasmado a través de convenciones que son firmadas por todos los países del mundo, menos por la nación norteamericana.

Exaltó que «vemos que estas acciones se hacen con total impunidad» y sin castigo alguno por ser «llevados a sitios en jaulas como si fueran animales (…) viendo una clara violación de los derechos humanos, pero contra personas indefensas», para producir terror y angustia en la familia venezolana, manifestó.

Ruiz, recordando las palabras del Libertador Simón Bolívar, cuando mencionó que Estados Unidos, en nombre de la libertad, está plagando de miseria al mundo; «ahora, en nombre de los derechos humanos (DD. HH.), está cometiendo grandes genocidios, enviando armas que están asesinando, cercando y quitando toda oportunidad de alimentación a niños en Gaza, y con Venezuela va igual».

Asimismo, aseveró que la nación se ha convertido en una amenaza para la nación norteamericana solo por el hecho de no dejarse robar el petróleo por ellos, dando ataques con «1.039 medidas coercitivas unilaterales que son para ahogar y atacar a la población venezolana, así como de causar angustia y temor». Estas primeras acciones fueron dirigidas en contra de niños que esperaban un trasplante que se realizaba a través de CITGO; «ya se tenía todo listo y qué hicieron, paralizaron el fondo y todo lo que estaba en los bancos para que no llegara ese dinero y no se pudiera hacer el trasplante y salvar la vida de esos niños que esperaban por estos».

El defensor del pueblo expresó que EE. UU. accionó muchos mecanismos para producir en Venezuela una estampida en la que muchas personas salieron del país en busca del «sueño americano» y terminaron encarcelados por simplemente ser migrantes sin causa alguna, que en «algunos casos solicitaron estar en el país solicitando una cita y fueron llamados a audiencia y allí fueron encarcelados, dando una emboscada», para crear un negocio entre el país norteamericano y El Salvador considerado por la justicia internacional como trata de personas.

T/VTV