La Defensoría del Pueblo ha realizado en este mes de mayo más de 200 actividades formativas promoviendo la no discriminación a favor de la tolerancia, del diálogo, como fórmula para resolver las diferencias. En este sentido, también se han difundido más de 1.500 informaciones por medios radiales y se han realizado encuentros donde ha participado más de un millar y medio de personas, según anunció Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, a propósito del foro “Por una cultura de paz”, organizado en la sede de ese organismo, y de las jornadas de divulgación de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Ruiz dijo que en las jornadas formativas se abordan los temas de la no discriminación a favor de la tolerancia, del diálogo. Expuso que se han hecho foros, micros radiales, y observó que los medios se han sumado a esta campaña en contra de lo que es la instigación al odio.

Se apunta a cambiar esa cultura de la violencia, de la discriminación, de la intolerancia, y abogar por una cultura de la reconciliación, la cultura de la paz, donde se promueva el debate de ideas, del diálogo.

Mencionó el hecho de la suma a estas actividades de las comunidades y las escuelas, y destacó la incorporación de los movimientos sociales y distintas organizaciones.

Informó Alfredo Ruiz que en este mes de mayo celebraron el Día de la no Discriminación de Personas Afrovenezolanas, e igualmente se organizaron actividades con personas de orientación sexual distintas.

Notó el defensor del pueblo que han bajado los niveles de discriminación por orientación sexual distinta, ya que no se observaban los niveles de años anteriores, pero todavía se mantienen algunas situaciones de discriminación política, por el color de la piel (en algunos locales).

“En las escuelas ha bajado la situación de acoso escolar, y vamos a lanzar una campaña para evitar estos casos para promover la cultura del diálogo, para resolver cualquier tipo de diferencias por la vía del diálogo. En este caso vamos a elaborar un manual para detectar la violencia entre pares en las escuelas, frenar cualquier tipo de violencia que se dé por discriminación”, dijo.

Contrapunteo

En su encuentro con la prensa, el defensor Alfredo Ruiz se vio sometido a una andanada de preguntas por parte de reporteros de medios opositores, con las cuales se pretendía arrancar alguna declaración del alto personero culpabilizando al Gobierno de Nicolás Maduro por la muerte de niños en el Hospital J.M. de Los Ríos. Se adujo que en ese centro hay una bacteria, que no hay dotación, que las condiciones no son apropiadas, que no hay insumos. Se planteó, que no hay dinero para adquirir medicamentos, pero sí para comprar armas, que se están violando los derechos humanos de diputados detenidos por el frustrado golpe de abril.

-Defensor -preguntó uno de los periodistas- en este mismo mes de mayo han fallecido seis niños en el Hospital J.M. de los Ríos. Algunos médicos presumen que puede ser una bacteria que está atacando justamente allí, porque no se cuenta, no solamente con los medicamentos sino con las condiciones adecuadas, desde la Defensoría del Pueblo qué se piensa hacer, se va abrir una investigación al respecto?

-La Defensoría del Pueblo- replicó Ruiz- está en una labor de vigilancia, no solo en los centros de salud sino en todos los centros educativos o donde hay personas privadas de libertad. En los centros de salud se han realizado, en lo que va de año, más de 400 inspecciones, visitas, para ver la situación. En el caso del J.M. de los Ríos, en las visitas que ha hecho la defensoría, los casos de fallecidos han sido por vías totalmente distintas. Falleció, lamentablemente, una niña que venía por una situación de meningitis. En otros casos han fallecido personas que tenían una condición de salud grave y que han fallecido por esa enfermedad y no por condiciones posteriores.

-En ese caso son seis niños en la misma semana ¿Qué va a hacer la Defensoría, se va a abrir una investigación? Repreguntó el periodista.

-(Sobre las causas de la muerte) son los comités médicos los que determinan cuando hay una situación que puede ser la causante, pero lo que precisan los médicos es que la situación nada tiene que ver, como en otros centros, no es el caso del J.M. de los Ríos.

-¿Usted no se ha percatado de las denuncias que han hecho los familiares: que no hay insumos, no hay personal? -pregunto una reportera

-En J.M. -dijo el defensor- se han hecho cuatro visitas en concreto, se han arreglado varios servicios. De cada visita se hace la recomendación cuando se nota la deficiencia. En el J.M. de los Ríos se hace inspección en dos servicios específicos: el de diálisis, y donde están las personas con problemas en la sangre.

-¿Desde la defensoría se le hace algún exhorto al Ejecutivo Nacional para que priorice las inversiones? Hemos visto cómo el Presidente aprueba recursos para armas, para uniformes, y la situación del país en salud está bastante complicada, incluso en las farmacias -volvió a preguntar el reportero.

-La mayor inversión que tiene el Ejecutivo Nacional es en el área de salud- insistió el defensor.

Delitos pluriofensivos

La periodista y constituyente Esther Quiario, una de las participantes en el foro, junto a Joseph Muzy, Lenin Maury, Carlos Zavarce, señaló que la comisión mixta de la ANC está revisando la aplicación de la ley contra el odio y que se había recibido una propuesta de reforma por parte de un colectivo de abogados, quienes consideran que los delitos de odio son pluriofensivos ya que cuando se agrede a una persona por odio, se agrede al grupo al que pertenece .

Quiaro señaló que se elevará la propuesta a la ANC para aumentar las penas.

Esteher Quiaro hizo un exhorto a los periodistas y a los medios, en el sentido de que en Venezuela no debe ocurrir un hecho como en Ruanda, donde una radio llamó al genocidio de medio millón de personas. “En Venezuela debemos llamar a la paz, la diálogo, reconocer al otro. Ese es un papel importante de los comunicadores, de los medios de comunicación social”, señaló.

Quiaro instó al poder judicial, al Ministerio Público a que tenga mayor celeridad en cuanto a la aplicación de la ley en los casos de odio impulsados por la oposición. Citó los casos de Orlando Figuera, quemado al suponerse que era chavista y el de Elvis Durán, motorizado degollado en las guarimbas de 2004.

T/ Manuel Abrizo

F/ Miguel Romero