Defensoría del Pueblo y Unicef refuerzan alianza estratégica por la infancia en Venezuela

El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, se reunió con Manuel Rodríguez Pumarol, nuevo representante de Unicef en Venezuela, para fortalecer la cooperación entre ambas instituciones en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Este primer encuentro oficial reafirma el compromiso de trabajar de manera conjunta en la promoción, formación y vigilancia de los derechos humanos de la infancia y adolescencia, priorizando la atención a los sectores más vulnerables.

La colaboración entre la Defensoría del Pueblo y Unicef se ha mantenido de forma sostenida, enfocándose en desarrollar capacidades institucionales, acompañar procesos de atención y fomentar una cultura de derechos en todos los niveles de la sociedad.

Unicef, presente en más de 190 países, tiene como misión proteger a la infancia, especialmente a quienes enfrentan mayores riesgos, asegurando su desarrollo integral y bienestar desde la niñez hasta la adolescencia.

Ambas instituciones ratificaron su voluntad de trabajar de manera articulada para garantizar entornos seguros, inclusivos y protectores para todos los niños, niñas y adolescentes en Venezuela.

T/CO