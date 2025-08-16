Defensoría rechaza acciones del gobierno de EEUU contra el Presidente

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado rechazando las acciones del gobierno estadounidense contra el presidente Nicolás Maduro y el Derecho Internacional.

El pronunciamiento se emite luego de que la fiscal Pamela Bondi nuevamente reiterara «inventos y mentiras» contra el primer mandatario nacional.

En ese sentido, el despacho que preside Alfredo Ruíz, precisa que se está atentando contra la integridad y la seguridad del jefe de Estado, menospreciando el Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas y el propio derecho estadounidense.

A continuación el texto del comunicado:

Defensoría del Pueblo rechaza las acciones del gobierno de EE.UU. contra el Presidente Nicolás Maduro y el Derecho Internacional

La Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela expresa su más enérgica condena ante la reciente acción del gobierno de Estados Unidos, a través de su portavoz Pamela Bondi que elevó a 50 millones de dólares la supuesta recompensa por la captura del jefe de Estado y Presidente electo democráticamente Nicolás Maduro Moros, en un acto que constituye una flagrante violación del Derecho Internacional y de los principios de soberanía y no intervención; así como reiteración de inventos y mentiras para fomentar la violencia.

Esta medida unilateral atenta contra la integridad y la seguridad del jefe de Estado venezolano, desconociendo menospreciando una vez más el Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas, el propio derecho estadounidense, así como los mecanismos democráticos y constitucionales mediante los cuales fue elegido. La Defensoría del Pueblo considera que este tipo de acciones generan un clima de tensión y hostilidad que perjudica la paz interna y la estabilidad regional, poniendo también en riesgo la seguridad mundial.

Asimismo, la institución reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, los derechos humanos y el respeto a la institucionalidad democrática vigente en Venezuela. Este tipo de actos coercitivos y extraterritoriales son contrarios a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas internacionales que regulan las relaciones entre Estados. Un ataque más que se suma al cerco económico, el robo de los aviones de Conviasa y los innumerables a la economía nacional, como los realizados contra el Fondo de ayudas y donaciones de CITGO y el dinero para las vacunas y los trasplantes y operaciones a niñas y niños venezolanos, abundantemente documentados por los relatores de Naciones Unidas.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado a la comunidad internacional a rechazar cualquier intento de agresión que violente la autodeterminación del pueblo venezolano y se abstenga de acciones que transgredan la soberanía y la paz interna de la nación. La defensa de la igualdad soberana de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y los principios de no intervención, son pilares fundamentales del Derecho Internacional, base también de los derechos humanos. Como dijo el prócer y presidente mexicano, Benito Juárez, en 1867, “entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la Paz”.

Caracas, 15 de agosto de 2025