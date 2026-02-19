Definidos los 24 países que disputarán el Mundial Femenino Sub-17 de Voleibol

La Federación Venezolana de Voleibol (FVV) publicó la lista de los 23 países que, junto con la selección nacional, participarán en el Mundial de Voleibol Femenino Sub-17. El certamen internacional se llevará a cabo en Santiago de Chile del 6 al 16 de agosto de 2026, lo que significará el debut de Venezuela en una cita mundialista de esta categoría.

De acuerdo con el cronograma organizativo, para el 18 de marzo está prevista la realización del sorteo oficial, en el cual se sabrá el grupo de cada combinado. Para esta competencia, la representación venezolana comenzó un régimen con doble sesión de entrenamientos dirigidos por el cuerpo técnico encabezado por el cubano Ihosvanny Chambers.

Por la Confederación Suramericana de Voleibol dirán presente Argentina, Brasil, Perú y la selección de Venezuela, además de Chile como anfitrión. Por su parte, la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe contará con la presencia de Estados Unidos, México, Puerto Rico y República Dominicana.

El resto de los cupos han sido asignados a las federaciones de Europa, Asia y África tras completarse sus respectivos torneos clasificatorios. La participación venezolana se produce tras los resultados obtenidos en el Campeonato Sudamericano de la especialidad, donde el equipo logró asegurar uno de los boletos disponibles para la región.

VTV