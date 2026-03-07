IMG_20260307_172519_058

Delcy Rodríguez a Trump: Recibimos su decisión como un reconocimiento al pueblo de Venezuela

DestacadaNacionales

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, aplaudió el mensaje en el que su homólogo estadounidense, Donald Trump reconoció el Gobierno nacional como legítimo.

A través de sus canales oficiales, Rodríguez calificó el anuncio como un triunfo para la soberanía nacional. “Presidente Donald Trump, recibimos esta decisión como un reconocimiento al pueblo de Venezuela y a su justa causa por la verdad de nuestro país. Reiteramos nuestra disposición a construir relaciones de largo plazo basadas en el respeto mutuo, la igualdad y el derecho internacional, con miras a impulsar una agenda de trabajo que afiance la cooperación en beneficio de ambos países”.

Asimismo, ratificó que el diálogo diplomático es el camino virtuoso para dirimir nuestras divergencias y avanzar en las coincidencias.

Mientras que, el presidente Trump dijo sentirse complacido, “formalmente esta semana hemos reconocido al Gobierno de Venezuela; de hecho, lo hemos hecho legalmente, lo ha hecho muy bien”.

 

VTV

Comments are closed.