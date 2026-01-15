Delcy Rodríguez aboga por el diálogo y afirma que Venezuela está lista para encarar diplomáticamente a EE.UU.

Este jueves 15 de enero, durante la presentación del Mensaje Anual a la Nación ante la Asamblea Nacional, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, reiteró su llamado al diálogo político y aseguró que Venezuela está preparada para enfrentar por la vía diplomática la “contradicción histórica” con Estados Unidos.

En ese contexto, no descartó la posibilidad de viajar a territorio estadounidense para exponer la verdad del país ante la comunidad internacional. “Si me tocara ir a Washington, lo haré caminando, no arrastrada; lo haré de pie y con el tricolor. Lo haré como una venezolana de pie”, afirmó, al tiempo que sostuvo que la amenaza no es personal sino contra toda la nación.

Rodríguez exhortó a los sectores de la oposición más extremista a incorporarse a un proceso de diálogo, y pidió no interpretar el llamado a la paz como una señal de debilidad. Aseguró que cualquier nuevo capítulo de conversaciones estará estrictamente apegado a la Constitución de la República.

“Ya basta de esa política de quienes usurpan el rol político para entregarse a las órdenes de Washington. El chavismo ha tenido que rectificar cuando le ha tocado; lo mismo le pido a la oposición más extremista”, expresó desde el hemiciclo, al presentar en nombre del presidente Nicolás Maduro la Memoria y Cuenta correspondiente al año 2025.

La mandataria encargada también saludó a los sectores opositores que se incorporan al nuevo período legislativo y afirmó que en el país “se forja una nueva política”, al tiempo que solicitó al cuerpo diplomático transmitir la verdad de Venezuela tras la agresión armada sufrida por la nación.

Finalmente, Rodríguez defendió el ejercicio de la diplomacia como herramienta soberana y reafirmó la disposición del Estado venezolano a dialogar sin renunciar a su integridad territorial ni a su honor. “No le tengamos miedo a la diplomacia; sabemos a quién enfrentamos, pero no tenemos miedo de defender la soberanía de Venezuela”, concluyó.

T/CO