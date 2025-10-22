Delcy Rodríguez advierte a Trinidad y Tobago sobre falsas promesas de Estados Unidos en acuerdos gasíferos

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, advirtió este miércoles a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, sobre los intentos de manipulación por parte de Estados Unidos en torno a los acuerdos energéticos que mantiene su país con Venezuela.

Durante la instalación del Expoforo Empresarial Venezuela Productiva 2030, Rodríguez aseguró que el funcionario estadounidense Marco Rubio “le está vendiendo pajaritos preñados” a la mandataria trinitense en relación con el tema del gas.

“Hay una nueva primera ministra a la que están envenenando con ‘pajaritos preñados’ sobre Venezuela. Marco Rubio le está vendiendo pajaritos preñados a la Primera Ministra de Trinidad y Tobago, país con el que tenemos acuerdos en materia de gas para exportarle el recurso”, expresó Rodríguez ante los asistentes al foro.

La vicepresidenta subrayó que la economía de Trinidad y Tobago depende en gran medida del suministro energético venezolano, por lo que cualquier intento de obstaculizar la cooperación binacional afectaría no solo a esa nación, sino también a la estabilidad económica del Caribe.

Recordó además los efectos negativos del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la iniciativa PETROCARIBE, impulsada por el comandante Hugo Chávez, señalando que políticas de este tipo han agravado la crisis energética en la región. “Miren cómo está Haití. Ahora quieren hacer lo mismo con Trinidad y sus ‘pajaritos preñados’”, enfatizó.

Rodríguez reafirmó que Venezuela mantiene su compromiso con la integración regional y la cooperación solidaria en materia energética, en defensa de los intereses comunes de los pueblos del Caribe frente a las presiones externas.

T/CO