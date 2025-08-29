Delcy Rodríguez advierte sobre consecuencias de una eventual agresión militar contra Venezuela

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, advirtió este viernes que quienes apuesten por una intervención militar contra Venezuela “les irá muy mal”, en referencia al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que incluye destructores lanzamisiles, aeronaves de guerra y un submarino nuclear, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Durante una jornada de alistamiento de milicianos, Rodríguez enfatizó que el pueblo venezolano se mantiene en unión nacional para la defensa de su soberanía. “Aquí estamos prestos a defender a Venezuela en paz y tranquilidad, para defender nuestro futuro. Quienes piensan en una agresión militar, sepan que les va a ir muy mal”, expresó.

La alta funcionaria rechazó los señalamientos de Washington contra autoridades venezolanas, vinculándolas con el narcotráfico, calificándolos como una “gran calumnia” que busca justificar una intervención cuyo verdadero propósito sería la expoliación de los recursos naturales del país.

“El artífice del narcoestado es sencillamente una gran calumnia, pero no es nueva. Es un patrón histórico de los Estados Unidos para intervenir en países que no les son afines y apropiarse de sus riquezas materiales”, aseveró.

Asimismo, recordó los efectos del bloqueo económico impuesto por el Gobierno estadounidense durante la última década y advirtió que, de producirse una agresión, Venezuela se convertiría en la “calamidad” de quienes intenten atacar su soberanía.

T/CO