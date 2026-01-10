Delcy Rodríguez agradece gestiones de Emir de Catar para obtener la primera fe de vida del presidente Maduro y Cilia Flores

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, agradeció este viernes al Emir de Qatar, Su Alteza Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, y a su primer ministro, quienes en «las horas más duras, cuando Venezuela estaba siendo agredida» contribuyeron mediante esfuerzos internacionales a obtener la primera fe de vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro y de su esposa, la primera Dama, Cilia Flores.

«El Emir de Catar y su primer ministro acompañaron los esfuerzos internacionales para obtener la fe de vida del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron secuestrados en clara violación de la inmunidad de Estado que protege a los mandatarios», enfatizó Rodríguez.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, Rodríguez agradeció también a Catar por sumarse para facilitar un canal de comunicación y diálogo entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela. «El Gobierno Bolivariano reconoce y valora de igual manera su disposición a contribuir a la construcción de una agenda de trabajo y diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, basada en el respeto al derecho internacional, la soberanía de los pueblos y los principios de la paz», expresa el texto.

En este sentido, en nombre del pueblo de Venezuela, la presidenta encargada dijo que este «gesto de solidaridad y responsabilidad internacional reafirma la importancia del diálogo, la diplomacia y el respeto mutuo como únicas vías legítimas para la resolución de controversias entre los Estados».

T/CO