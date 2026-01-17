Delcy Rodríguez al pueblo: La mejor respuesta es la calma y la prudencia estratégica

Ante las pretensiones del enemigo, “la mejor respuesta es la calma, la paciencia y la prudencia estratégica”, fue el mensaje de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para el pueblo venezolano, emitido durante la jornada de atención integral realizada en la Comuna “Heroínas de la Patria”, ubicada en el urbanismo Carlos Raúl Villanueva, en Fuerte Tiuna, en Caracas.

Asimismo, la presidenta encargada indicó que el “llamado es a mantenernos unidos, cohesionados. El enemigo externo trabaja y el extremismo interno también; trabajan por la división del pueblo”, precisó, al tiempo que reiteró que la herramienta fundamental para la defensa de la patria es “la unión del pueblo”.

Aunado a ello, Rodríguez aseguró que Venezuela es el pueblo de los libertadores, por lo que instó a seguir “dando ejemplos históricos de lo que es superar las dificultades”, así como a adoptar el espíritu de Simón Bolívar, el cual definió como “un espíritu victorioso e inquebrantable”, que no admite la derrota.

“Que nada nos derrumbe, que nada nos derrote”, subrayó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al finalizar su recorrido por Fuerte Tiuna, una de las zonas afectadas tras el ataque de Estados Unidos, en el que secuestraron al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, por quienes seguirá la lucha para su liberación.

VTV