Delcy Rodríguez ante agresión de EE.UU. a Venezuela: «Jamás volveremos a ser esclavos de ningún imperio»

La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este sábado que los venezolanos «jamás volveremos a ser esclavos de ningún imperio, del tinte que sea».

Así lo dijo la también ministra para Hidrocarburos tras dirigir un mensaje al pueblo venezolano, acompañada del canciller Yván Gil, la presidenta del Tribunal Supremo de Justica (TSJ), Caryslia Rodríguez, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, el ministro para Relaciones Interiores, Justica y Paz, Diosdado Cabello, entre otras autoridades.

Rodríguez emitió estas declaraciones tras el ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano y el secuestro del presidente Nicolás Maduro junto a la primera dama, Cilia Flores. Durante su alocución, la vicepresidenta exigió la liberación inmediata de ambos, denunciando la agresión extranjera contra la soberanía del país.

T y F/ Venezuela News