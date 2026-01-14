Delcy Rodríguez anuncia el establecimiento de alianzas estratégicas con el sector privado de salud.

En un paso decisivo para fortalecer el bienestar del pueblo, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, instruyó el establecimiento de alianzas estratégicas con el sector privado de salud.

Esta medida, enmarcada en el lanzamiento del Plan «Salud y Vida 2026», busca aprovechar la capacidad instalada de los centros privados para atender de manera cohesionada y eficiente la deuda quirúrgica en todo el territorio nacional. La iniciativa responde a las instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, quien ha priorizado la consolidación del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).

Bajo este esquema de corresponsabilidad, el Estado garantiza que las intervenciones sean oportunas, de alta calidad y totalmente gratuitas, poniendo la infraestructura técnica al servicio de las necesidades más urgentes de la población venezolana.

Este modelo de cooperación tiene como referente el éxito alcanzado durante la pandemia del Covid-19 y los acuerdos previos con la Asociación de Clínicas y Hospitales de Venezuela.

Además de dar continuidad a los objetivos de la Gran Misión Venezuela Mujer, el despliegue actual amplía su alcance para ofrecer una gestión logística unificada que proteja integralmente a todas las familias.

Con la articulación de los ministerios de Salud, Economía y Ciencia y Tecnología, el Ejecutivo Nacional ratifica su hoja de ruta para este 2026. Al priorizar el derecho a la vida por encima de cualquier interés comercial, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso inquebrantable con la salud pública y el acceso universal a procedimientos médicos especializados.

T/Prensa Presidencial