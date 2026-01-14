Delcy Rodríguez: «Cada dólar de nuestra industria petrolera y gasífera se destinará a la salud del pueblo»

La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó este martes que los recursos percibidos de la industria energética serán destinados al sector sanitario.

«Cada dólar que ingrese de nuestra industria petrolera y gasífera irá destinado a atender los requerimientos de salud del pueblo», dijo durante un encuentro con autoridades de ese sector.

Rodríguez solicitó «un acuerdo con el sector privado de salud» que, a su juicio, «tiene una capacidad ociosa en las clínicas» con el fin de «atender las deudas quirúrgicas del pueblo». «Que el sector público y privado trabajen unidos para atender las necesidades», resaltó. La mandataria encargada también anunció que 75 centros de salud están nuevos para su inauguración y van a ser equipados con los ingresos provenientes del petróleo.

Durante una jornada de trabajo que contó con la participación del ministro para el Despacho de la Presidencia, Juan Escalona; la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez; la ministra para la Salud, Magaly Gutiérrez; la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira; y la presidenta de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), Ligia Gorriño, también quedó activado el Plan «Salud y Vida 2026».

T/Con información de Prensa Presidencial