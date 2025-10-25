Delcy Rodríguez: CEPAL ratifica liderazgo económico de Venezuela en la región, proyectando un crecimiento del 6,0% del PIB para 2025

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que la CEPAL ratificó «el liderazgo económico de Venezuela en la región, proyectando un crecimiento del 6,0% del PIB para 2025 y del 3,2% en 2026», al dar a conocer este viernes la actualización de las proyecciones de crecimiento de América Latina y el Caribe para 2025. a conocer este viernes la actualización de las proyecciones de crecimiento de América Latina y el Caribe para 2025. «Estas cifras expresan la gran unión nacional de Venezuela por el desarrollo económico y la felicidad social en respeto de nuestra soberanía. Construimos un nuevo modelo económico soberano impulsado por el presidente Nicolás Maduro, sustentado en 18 trimestres consecutivos de crecimiento», sostuvo.

Además, agregó que pese al «bloqueo criminal», Venezuela sigue «avanzando con pasos firmes articulando los distintos niveles de la economía y democratizando los espacios productivos».

«Venezuela seguirá venciendo», recalcó Rodríguez a través de una publicado en su red social Telegram.