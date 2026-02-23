Delcy Rodríguez: Chávez fue símbolo de inclusión en Venezuela

En una reunión con las víctimas de la violencia política en el marco de la Aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó la figura del Comandante Hugo Chávez como un símbolo de inclusión en el país.

Ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional (AN), las víctimas y sus familiares, Rodríguez resaltó que «Chávez trajo a vastos sectores de la sociedad venezolana, a los más pobres, a la mesa», afirmó, reconociendo su labor para dar voz a los más necesitados.

La Mandataria Nacional Encargada también advirtió que el odio de clase, el racismo y la discriminación no han sido superados, y que estas dinámicas continúan afectando la convivencia en el país. La aprobación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia en la Constituyente fue, a su criterio, un paso hacia la convivencia pacífica y el respeto mutuo. No obstante, advirtió que siguen ocurriendo hechos asociados.

Finalmente, Rodríguez subrayó la importancia de transitar hacia la paz. «Lo primero que hay que curar es el odio», refiriéndose a cómo este sentimiento ha permeado la política venezolana ocasionando la agresión externa militar sufrida el pasado 3 de enero.

Prensa Presidencial