Delcy Rodríguez conmemora 23 de enero: Reivindicamos la esperanza del pueblo que alzó su voz por la libertad

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, conmemoró este viernes los 68 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958.

A través de su canal de Telegram, Rodriguez exaltó el movimiento popular encabezado por millares de estudiantes universitarios y de secundaria que, durante los últimos seis meses de la dictadura, se echaron a las calles, a los barrios y a las fábricas, aún a riesgo de sus propias vidas, a incentivar la lucha del pueblo contra la tiranía.

*A 68 años del #23Ene, reivindicamos la esperanza del pueblo que alzó su voz por la libertad. Aquella rebelión popular marcó nuestra historia y hoy renace en la unión nacional para consolidar la paz y la prosperidad de Venezuela», expresó.

T/ MAZO