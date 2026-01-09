Delcy Rodríguez: «Daremos lecciones de diplomacia internacional desde la doctrina de Bolívar»

En un mensaje dirigido directamente al pueblo de los Estados Unidos, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Dra. Delcy Rodríguez, enfatizó que los recientes acontecimientos dejan una mancha en la historia de las relaciones bilaterales, pero aclaró que Venezuela no actuará movida por el odio. «No es venganza, es reivindicación; daremos lecciones de diplomacia internacional», sentenció.

Rodríguez evocó la doctrina militar del Padre de la Patria, Simón Bolívar, resaltando que el Ejército Venezolano ha sido formado para la defensa y no para la guerra. «Bolívar nunca enseñó a usar la supremacía para humillar a nadie, siempre hubo respeto a la dignidad del adversario», afirmó, recordando la máxima bolivariana: «la libertad es el único objetivo digno del sacrificio de los hombres».

Asimismo, destacó que los hombres y mujeres de armas en Venezuela portan el uniforme para cuidar la República y defender la moral nacional. En este sentido, elevó a la categoría de Héroes de la Patria no solo a los combatientes venezolanos caídos, sino también a los hermanos de Cuba, hijos de Martí y del Comandante de la Revolución, Fidel Castro, quienes fallecieron en defensa del suelo venezolano.

T/Prensa Presidencial