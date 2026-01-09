Delcy Rodríguez destaca relacion de «hermandad de hierro» entre Venezuela y China

Durante la jornada de trabajo para el fortalecimiento de la infraestructura nacional, la Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó la solidez de los lazos binacionales con la República Popular China al entregar el nuevo Puente San Javier, en el estado Yaracuy.

La mandataria enfatizó que esta obra estratégica es resultado directo de la alianza con el gigante asiático, la cual permite a Venezuela acceder a tecnología de vanguardia para modernizar los servicios públicos y contrarrestar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales.

«Nuestra relación con China es una hermandad de hierro basada en el respeto y el desarrollo mutuo», afirmó Rodríguez. Asimismo, resaltó que los convenios de cooperación técnica y científica con Beijing son motores fundamentales para alcanzar la plena independencia tecnológica de la Nación.

La estructura inaugurada, un puente prefabricado de última generación, fue instalada en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y empresas aliadas, bajo los estándares de cooperación que mantienen ambos países. Con esta entrega, la Presidenta encargada ratifica que, frente a las agresiones externas, el Gobierno Bolivariano profundiza sus alianzas estratégicas para garantizar el bienestar del pueblo venezolano.

T/Prensa Presidencial