Delcy Rodríguez: Economía de Venezuela ha crecido 17 trimestres consecutivos

Durante el Consejo Nacional de Economía Productiva, la vicepresidenta Ejecutiva de República, Delcy Rodríguez, destacó que todos los sectores de la economía nacional han crecido en los últimos 17 trimestres, lo que incluye el Producto Interno Bruto (PIB), que ha alcanzado el 7.71 por ciento.

En ese sentido, resaltó la importancia de este encuentro entre el sector privado y público para el avance de las fuerzas productivas del país, a partir de la expansión de sus capacidades, en unión a su vez con los trabajadores y trabajadoras, que han conseguido caminos creativos para salir adelante.

Asimismo, detalló que esto se debe a las políticas y mecanismos conjuntos que ha implementado el Gobierno nacional para establecer la paz política, social y económica.

Aunado a ello, la vicepresidenta Ejecutiva resaltó el crecimiento que ha tenido Venezuela con respecto al 2024, como el impulso de la tasa de protección efectiva arancelaria, cargas fiscales, el incremento de empleos, así como el acceso a las últimas tecnologías para lograr la independencia económica y proteger las cadenas de valor.

Además, destacó el crecimiento de diversos alimentos en Venezuela:

Pollo 14 %

Cerdo 4 %.

Leche de Búfalo 10 %.

Leche vacuna 2 %.

Huevos 2 %.

Cereales 60 %.

Frutas 51 %.

Granos 6 %.

Hortalizas 63 %.

Raíces y tubérculos 58 %.

Oleaginosas 9 %.

Producción Acuícola 3 %.

T/VTV