Delcy Rodríguez: «Ecuador se ha convertido en el principal exportador de cocaína para EEUU y Europa»

Durante la Plenaria del PSUV en Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que Ecuador «se ha convertido en el principal exportador de cocaína hacia Estados Unidos y Europa».

“¿Por dónde transita esa cocaína que se produce en Colombia, en Perú o en Bolivia? Casi toda la totalidad se va a Ecuador”, cuestionó Rodríguez al recordar que es un hecho que ha sido reconocido por el propio mandatario de ese país (Daniel Noboa).

“El 70% de la cocaína sale de los puertos de Ecuador, oculta en contenedores que supuestamente contienen ‘cambures’”, afirmó, al sugerir vínculos entre Noboa y un emporio familiar dedicado principalmente a la exportación de esa fruta.

Rodríguez insistió igualmente en que el país no constituye un punto neurálgico para el narcotráfico y calificó las acusaciones estadounidenses en ese ámbito como una «tamaña mentira», cuyo objetivo sería «apoderarse de Venezuela».

«Lo que está viviendo hoy Venezuela es una verdadera amenaza. Somos blanco de una amenaza imperialista, sin dudas, que hoy tiene una gran conflagración de cómo pueden amenazar e intentar agredir por la fuerza armada a Venezuela», puntualizó.

T/Agencias